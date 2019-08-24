شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مهرجان أيام قرطاج السينمائية أسبوعا بسبب الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت إدارة مهرجان ايام قرطاج السينمائية بتونس موعد انعقاد الدورة المقبلة وهو 26 أكتوبر حتي 2 نوفمبر عوضا عن التاريخ السابق الذي تم الاعلان عنه وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس ولذلك عجلت إدارة المهرجان بالموعد حيث الموعد القديم كان من 2 : 9 نوفمبر .

وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف: لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الأسيوية.

كما قررت وزارة الثقافة التونسية تكريما للمنتج الراحل نجيب عياد رئيس مهرجان ايام قرطاج أن يتم اطلاق الدورة باسمه وتكريمه بالإضافة لعدم تكليف مدير جديد يحل مكانه وإقامة الدورة الجديدة بما وضعه من تصورات لشكلها ومضمونها مع مساعديه في ادارة المهرجان الذين سيقدمون الدورة الجديدة حسب افكاره وتصوراته.