شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصالهما.. صورة لم تحذفها شيري عادل برفقة معز مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أن تم الإعلان من قبل الثنائى شيري عادل ومعز مسعود على انفصالهما رسميا بعد زواج دام لأكثر من عام، حتى تساءل العديد من رواد السوشيال ميديا حول أسباب هذا الانفصال بتلك السرعة، خاصة أن الثنائى سبق ووصفا كل الأخبار التى أكدت انفصالهما بأنها لا تتجاوز كونها شائعات بغرض هدم علاقتهما، قبل أن يتم تأكيد الأمر بالأمس بعدما أكدت الفنانة شيري عادل تلك الأخبار، واصفة علاقتها بـ معز مسعود بأنها قائمة على الاحترام وستظل كذلك.

شيري عادل على جانب آخر بمجرد الإعلان عن الانفصال قامت بحذف كل الصور التى جمعتها مع الداعية معز مسعود أثناء ارتباطهما باستثناء صورة وحيدة لم تحذفها من حسابها، حيث جاءت فى كواليس مسلسل "السهام المارقة" الذى شهد على علاقتهما وبداية الارتباط.

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