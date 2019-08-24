شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمها..كريستينا أجويليرا: ديزنى جزء من حياتى منذ الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة العالمية كريستينا أجويليرا على تكريم "ديزنى" لها باعتبارها واحدة من أهم أساطير "ديزنى" و ذلك باحتفالية Disney’s D23 Expo فى كاليفورنيا، فقد نشرت أجويليراعلى صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور التقطتها من الحفل .

وعلقت أجوليرا علي الصور فكتبت :" كان يوم خاص جدا بالنسبة لي و سيظل يوم عزيز علي قلبي للابد، لقد تشرفت بنيل جائزة "Disney Legend " ، في الحقيقة ديزني جزء من حياتي منذ أن كنت طفلة ، بدءا من نادي ميكي ماوس وصولا إلى أغنية "مولان"، وحتى Disney Legends Awards ، انا حقا ممتنة للغاية.











