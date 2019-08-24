محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
احتفى الفنان خالد النبوي، بإحراز محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدفين في مباراة فريقه، اليوم، أمام أرسنال.
ونشر النبوي صورة لمحمد صلاح من مباراة اليوم، وعلق: "محمد صلاح، الملك المصري".
وكان محمد صلاح، قد ساهم في فوز فريقه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، إذ أحرز هدفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إحرازه هدفين.. هكذا وصف خالد النبوي "محمد صلاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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