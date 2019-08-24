بعد إحرازه هدفين.. هكذا وصف خالد النبوي "محمد صلاح"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفى الفنان خالد النبوي، بإحراز محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدفين في مباراة فريقه، اليوم، أمام أرسنال.

ونشر النبوي صورة لمحمد صلاح من مباراة اليوم، وعلق: "محمد صلاح، الملك المصري".

وكان محمد صلاح، قد ساهم في فوز فريقه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، إذ أحرز هدفين.