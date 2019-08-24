بعد هجوم النوبيين على طارق يحيى بسببه.. معلومات عن "علي كوبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثار طارق يحيى، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، غضب أهل النوبة، عقب إشارته للفنان النوبي على كوبان باعتباره شخصا مجهولا، خلال ظهور يحيى في برنامج "في الملعب" على قناة mbc مصر.

وقال يحيى في رده على رضا عبد العال: "إنت بتتكلم عن المدير الفني لنادي الزمالك.. مش علي كوبان".

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن "علي كوبان"..

- علي كوبان من أبرز رواد الموسيقى النوبية، ومؤسس أول فرقها الموسيقية، وحقق نجاحات عالمية عديدة.

- اسمه الأصلي علي حسن أحمد، واشتهر والده باسم "كوبان" بسبب رسو مركب شراعي له أمام معبدا يحمل الاسم نفسه.

- تعلم العزف على آلة الكلارنيت عام 1947، عندما انضم للكشافة النوبية.

- شارك بعدها بعامين بدور صغير بأوبرا العربي النوبي بالأوبرا الملكية، بحضور الملك فاروق الذى منحه ريالا فضة مكافأة، وكلفه بقيادة فرقة للكشافة.

- عام 1957 أسس أول فرقة موسيقية نوبية في مصر، وأدخل إليها الآلات النحاسية كالساكسفون والترومبيت والجيتار، وكذلك البونجز الإيقاعية، وكان أول من أقنع أم كلثوم باستخدام تلك الآلة في فرقها.

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- شارك بدعوة من القوات المسلحة عام 1967 بالغناء في حفلات أضواء المدينة، التي أقيمت لرفع الروح المعنوية للجنود.

- عام 1998 حضر وفد موسيقي ألماني إلى القاهرة لدعوته للمشاركة في مهرجان براين الدولي لموسيقى الفلكلور، وحصد المركز الأول، وبعدها بعام تم منحه عضوية اتحاد الموسيقيين الدوليين.

- دعاه المغني الأمريكي بوب براون لمشاركته إحياء سلسلة حفلات معه بالولايات المتحدة الأمريكية.

- غنى بمصاحبة أوركسترا باريس على خشبة مسرح دار الأوبرا الفرنسية.

- غنى من ألحانه أغلب فناني النوبة، وفي مقدمتهم محمد منير منها أغنية "أجمل حكاية".

قدم لساحة الأغنية النوبية مجموعة من المطربين، منهم بحر أبو جريمة، حسين بشير، حسن جزولي وغيرهم.