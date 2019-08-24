صور| لطيفة تتألق بفستان "مبهج" في شوراع باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
غردت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بـ"توبتر"، وشاركت متابعيها صورا لها خلال زيارتها لباريس.
وظهرت لطيفة، في الصور، بإطلالة شبابية، إذ ارتدت فستانا حمل العديد من الألوان المبهجة، وارتدت "كوتشي" أصفر اللون.
وطرحت لطيفة مؤخرا كليب أغنيتها "شاغلني" من كلمات الشاعر إبراهيم شتا، ولحن إسلام دياب، والذي كان ضمن حملة الدعاية لأحد المنتجعات السياحية، في شهر رمضان الماضي.
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