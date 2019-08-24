فداء الشندويلي: انتهيت من كتابة فيلم وداليا البحيري المرشحة لبطولته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال المؤلف فداء الشندويلي إنه انتهى من كتابة فيلم سينمائي جديد، مشيرا إلى عقد جلسات عمل بين صناعه حاليا لترشيح الأبطال.

وأضاف الشندويلي، أنه تم ترشيح النجمة داليا البحيري، لتخوض بطولة العمل، ولكن لم يتم توقيع العقود.

ورفض الشندويلي الكشف عن أي تفاصيل تخص هذه التجربة فى الوقت الحالي، لأنها فى المراحل الأولية.

يذكر أن داليا البحيرى، غابت عن السينما لمدة 12 عامًا، وكان آخر تجاربها بالسينما فيلم "عمليات خاصة" الذى شاركت فيه ضيف شرف، عام 2007، وهو من تأليف عمر طاهر ومن إخراج عثمان ابو لبن.

