للمرة الثانية.. أحمد فلوكس يزور طفل 57357 بعد خضوعه لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص الفنان أحمد فلوكس، مرة أخرى، على زيارة الطفل "محمود"، أحد أطفال مستشفى 57357، بعد خضوعه لعملية جراحية، ونشر صور تجمعهما عبر حسابه بـ"إنستجرام".

وكتب "فلوكس"، تعليقًا على الصور: "الحمد لله محمود عمل العملية، وخرج، ورحت له مستشفى 57357 ، أنت بطل وشجاع وقدوة يا محمود، بحبك جدا، ومبسوط كمان علشان شفت ياسمين القمر دي، عايزك تجمدي علشان إن شاء الله السنة الجاية نكون مع بعض بنلعب".

وتابع: "بشكر الدكاترة وطاقم التمريض المحترمين وكل العاملين بالمستشفى، رينا يجعله في ميزان حسناتكم".

جدير بالذكر أن زيارة "فلوكس"، للطفل تُعد الثانية، بعدما لبى طلبه وحرص على لقائه قبل إجرائه عملية جراحية، بعدما تلقى أحد أصدقاء "فلوكس"، رسالة من الطفل جاء فيها: "عمو إزي حضرتك ممكن أطلب من حضرتك طلب، نفسي عمو أحمد فلوكس ييجي ليا المستشفى أنا عندي عملية قريب ممكن تساعدني وييجي ليا اشوفه، قوله ييجي مستشفى 57357 بتاعت سرطان والنبي يا عمو نور أنا بحب حضرتك".