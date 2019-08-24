بعد عودتها من المرض وتصريحاتها التي أغضبت الجمهور.. قرار هام من نقابة الإعلاميين المصريين يصدم ريهام...

أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد غضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجهت كلامًا قاسيا لمن يعانون من السمنة.

وقالت ريهام سعيد في مقطع فيديو: “اتكلمنا كتير ووعينا كتير وأنتم مابتسمعوش.. الناس التخينة ميتة.. عبء على أهلها وعبء على الدولة”.

وتابعت ريهام سعيد: “الناس التخينة بتشوه المنظر.. يعني وأنت ماشية بالإسدال أو العباءة والجلابية، ومش قادرة تمشي وبتعرجي علشان ركبك واجعاكي، وكلك عرقانة لأنك عندك كمية السموم غير طبيعية، فقدتي أنوثتك وضحكتك وكل حاجة”.

وأضافت: “دائمًا من يختارها رجل تخين جدًا.. علشان يبقي قدرها ويرضى بيها، هو دا السبب بدون إعجاب، فقط ينظرون للأحجام أنهم مقاس بعض، لازم يفشلوا”.

وفي السياق نفسه أصدر مجلس نقابة الإعلاميين المصريين مساء الجمعة قرارا يمنع ريهام سعيد من ممارسة نشاطها الإعلامي في قناة الحياة أو أي وسيلة إعلامية أخرى لارتكابها بعض المخالفات.

وجاء في البيان: ’’المذكورة لم تحصل على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة وغير مقيدة بجداول النقابة وذلك بمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة طبقا للمادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين من قانون النقابة المشار إليه‘‘.

وأضاف: ’’المذكورة ارتكبت مخالفة بميثاق الشرف الإعلامي في المبادئ العامة- مادة (6) كما خالفت السيدة المذكورة الواجبات المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي في مواده 5-6-7-17 كما خالفت المذكورة مزاولة السلوك المهني للأداء الإعلامي في مواده العاشرة والثانية عشر والثالثة عشر والتي تنص على الالتزام بقيم المجتمع واخلاقه وأعراقه في الحوار وفي الخطاب الصحفي والإعلامي وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيسة أو التدني اللفظي أو الترخيص في القول والفعل‘‘.

وأشار البيان إلى أن نقابة الإعلاميين قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بالقرار ومجلس إدارة قناة الحياة، بما انتهى إليه الاجتماع ومنع الإعلامية المذكورة من الظهور أو ممارسة النشاط الإعلامي لمخالفتها القانونية والمهنية.

وكان مجلس إدارة شبكة تلفزيون الحياة، قد قرر وقف ريهام سعيد، وبرنامجها ’’صبايا‘‘ الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة وذلك على خلفية الأزمة التي أحدثتها في برنامجها عدما انتقدت أصحاب الوزن الزائد. مؤكدا أن إيقاف الإعلامية المصرية وبرنامجها سيستمر حتى انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر معها.