شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا دمى فلسطينى".. محمد عساف يخطف قلوب أهله فى روابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "على عهدى على دينى، على أرضى تلاقينى، أنا لأهلي أنا أفديهم، والله أنا دمي فلسطيني".. بهذه الكلمات خطف المطرب محمد عساف قلوب أهله في موطنه الأم فلسطين، إبان إحيائه أجدد حفلاته الغنائية فى مدينة روابى الفلسطينية.

وأخذ عساف مسامع آلاف الحضور ممن حرصوا على التوافد لمكان الحفل من مختلف المدن الفلسطينية، فى رحلة غنائية لملكوت أشهر أغنياته على مدار ساعتين، بداية من "أنا دمى فلسطيني" و"مكانك خالى" مرورًا بروائع مارسيل خليفة "منتصب القامة أمشي " و"علي الكوفية"، مع مزجها بأشهر الروائع الفلسطينية، منها "فلسطين يا أمى ويا روحي" و"وين ع رام الله" مع غنائه لجورج وسف رائعة "يا بياعين الهوى".