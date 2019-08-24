شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيللى كريم تخضع لجلسة تصوير بسلسلة "الفيل الأزرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة نيللى كريم سعيدة بما حققه فيلم "الفيل الأزرق 2" من نجاح كبير وإيرادات عالية، حيث خضعت لجلسة تصوير مختلفة بعد ارتدائها لسلسلة للفيل الأزرق، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام.

وحقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، رقماً قياسياً، حيث حقق إجمالى إيراداته بعد 31 يوم عرض إلى 87 مليونا و100 ألف جنيه، ليستمر الفيلم فى صدارة الأفلام فى تاريخ السينما المصرية.

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.