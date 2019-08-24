شكرا لقرائتكم خبر عن وسط معجبيها.. تايلور سويفت تحتفل بأطلاق البومها "Lover" فى بروكلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية تايلور سويفت بأطلاق البومها الجديد " Lover " وذلك في ويلامسبورج ببروكلين أمس الجمعة أمام حائط عملاق باللون الوردى وذلك مع عدد من محبيها و معجبيها .

واستقبلت تايلور سويفت البالغة من العمر ( 29 عام ) معجبيها بمكان الاحتفال والتقطت معهم عدد من الصور التذكارية و تبادلت أطراف الحديث مع عدد منهم و هو ما يظهر اهتمام تايلور بالتواصل مع محبيها و معجبيها .

يذكر أن ألبوم تايلور سويفت " Lover " يضم 18 أغنية ، و قبل أيام من طرح " lover "، استطاع الألبوم أن يحقق مبيعات " pre-sold " تقترب من مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لمونت ليبمان مؤسس Republic Records ، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية أبرزها " ديلي ميل " .





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