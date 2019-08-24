أمل رزق تهاجم "أعداء المهنة": وجود الفنان يقلقهم

انتقدت الفنانة أمل رزق ما أسمتهم "أعداء المهنة" ومواقفهم التي لا تمت لنجاح الفنان بصلة، مهما بلغ حجم التزامه، مؤكدةً أن "علاج هؤلاء قد يدفع الفنان إلى الانسحاب من الساحة أو يتحدّاهم بالثبات والحضور".

وقالت في صفحتها على موقع "أنستقرام" إن كل شيء قابل للتغيير إلا مواقف "أعداء المهنة" لا تتغيّر حتى لو أصبحتَ ملاكاً، فالقصة بالنسبة إليهم، ليست سلوكك معهم في الماضي أو الحاضر، ولكن تتعلق بوجودك نفسه.





وأضافت رزق: "المغص المعوي والرجفان والشلل الرعّاش الذي يصيب البعض كلما رأوك، علاجه الوحيد هو غيابك!! ولذا لك القرار، إما أن تعالجهم بالغياب وإما أن تحبس أنفاسهم بالحضور".

متابعو رزق على موقع "أنستقرام" طالبوها بالاستمرار والحضور وعدم الانسياق وراء رغبات "أعداء المهنة والنجاح" و"أصحاب النفوس المريضة"، عبر مواصلة الأدوار المتميّزة وتحصيل الجوائز.

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وربط البعض موقف الفنانة بتغريدات سابقة، قبل أسبوعين، ذكرت في إحداها: "اللهم أني أشهدك قبل يوم عرفه إنني لا أحب قطع الأرحام، ولا فراق الأصدقاء والأحباب، ولكنك خلقت نفسي لتهذّبها لا لتعذبها، فو الله ما فارقت أحداً كرهاً أو حقداً.. إنما فارقت من وضعوني في غير قدري وآذوني وظلموني وخانوا عشرتي".

وقالت في تغريدة ثانية: "أتمنى أن تصدقوا القول والفعل، ونصفي قلوبنا ونتوقف عن الحقد وقطع أرزاق الناس واغتياب الآخرين".





وعلى الرغم من عدم توضيح أمل رزق طبيعة المشاكل التي تتعرّض لها في عملها أو تحديدها هويات من أسمتهم "أعداء المهنة"، إلا أن تصريحاتها خلال برنامج "عرب وود" مؤخراً كشفت عمق أزمتها وإحساسها بالخيبة.





رزق تحدّثت أثناء البرنامج عن أزمة مرضها الأخيرة، التي أصابها بما يشبه فقدان البصر، وتطرّقت أيضاً إلى خلافها مع نقابة الممثلين بعد حادث ابنتها، مؤكدةً أن كثيراً من الفنانين كانت تعتبرهم بمثابة "إخوتها" لكنها فوجئت بتخليهم عنها وعدم مساندتهم لها.