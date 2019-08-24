نيكولا معوض نجم الفيلم السينمائي “ماكو”

في خطوة مفاجئة ومن دون سابق انذار، اعلن الممثل اللبناني نيكولا معوض عن انضمامه الى أبطال الفيلم السينمائي الجديد “ماكو”.

نيكولا كشف عن هذه المفاجأة لجمهوره في منشور على حسابه عبر موقع انستغرام، وذلك بعدما حمّس المتابعين بالأمس حول مفاجأة سيعلنها اليوم.

سيجسّد نيكولا شخصية “شريف ناهي” في فيلم “ماكو” المستوحى عن قصة حقيقية وهي قصة العبّارة سالم اكسبريس الشهيرة.

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اللافت في الموضوع ان الممثل قصي خولي كان قد اعلن منذ أسابيع عن تجسيد دور “شريف ناهي” في فيلم “ماكو” ولكن يبدو ان خلاف استجد بين الطرفين دفعت القيمين على الفيلم للبحث عن بطل آخر للفيلم حيث وقع اختيارهم على النجم اللبناني نيكولا معوض الآتي مؤخراً من لوس انجلوس بعدما انتهى من تصوير دوره في الفيلم الأميركي الرّوائي العالمي His Only son بعد ان تم اختياره من بين 1700 من نجوم التمثيل العرب والعالميين لتجسيد دور النبي ابراهيم.

الى ذلك تم الاعلان عن ابطال الفيلم، وهم نيكولا معوض، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، منة فضالي، اما المفاجأة الاكبر فهي انضمام الممثل التركي مراد يلدريم الى أسرة الفيلم، والذي سيجسد دور مراد.

من جهة أخرى، بدأ “معوض” تصوير أولى مشاهده في مسلسل “بلا دليل”، وهو من بطولة نيكولا معوض، درة، خالد سليم، حازم سمير، اسلام جمال وغيرهم.

وتدور أحداثه في اطار من الغموض والتشويق من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها.