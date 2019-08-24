شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت دور العرض السينمائى فى الشرق الأوسط أمس، فيلم once upon a time in Hollywood للمخرج العالمى كوينتين تارانتينو، وبطولة النجم العالمى ليوناردو دى كابريو والنجم براد بيت والنجم آل باتشينو.

وسرعان ما حصد الفيلم الحائز على تقييم 10.10 عبر موقع IMDB، على تقييمات ضعيفة من قبل المشاهدين، والتى رجح الكثيرين ان يكون السبب وراء ذلك هو قلة اهتمام المشاهدين فى الشرق الأوسط بالأفلام التى تبرز تلك الحبكة وتخلو من عنصر الخيال العلمى على غرار أفلام مارفل التى تحصد شعبية كبيرة فى الشرق الأوسط.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.