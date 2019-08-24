شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. منة فضالى فى تدريبات "كيك بوكسنج" استعدادا لفيلم "ماكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة منة فضالى تدريبات قاسية على لعبة "الكيك بوكسنج" بقيادة المدرب عمر بوبو، وذلك استعدادا لدورها فى فيلم "ماكو"، والذى يحمل العديد من المشاهد الصعبة، والمقرر أن يتم تصويره خلال الفترة المقبلة.

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منة فضالى قررت عدم الراحة واستغلال فترة إجازتها فى الساحل الشمالى للتدريبات التى استمرت نحو حوالي شهرين، من أجل الوصول إلى شكل وملامح الشخصية التى تقدمها.





العمل بطولة السورى قصى خولى، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائى لعرضه.





"ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان ملىء بالذكريات.