شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم ميلاد ظريفة.. مسلسلات نادرة قدمتها آثار الحكيم للتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 24 من شهر أغسطس ذكرى ميلاد الممثلة آثار الحكيم، التى اشتهرت برقتها وإحساسها وجاذبيتها فى تقديم الأدوار الرومانسية أو الدرامية على حد السواء، فقبل اعتزالها الفن كان يتهافت عليها المنتجون بسبب جاذبيتها وتمثليها الجيد، حيث أحبها الملايين فى مصر والوطن ونجحت أدوارها كثيرا سواء فى السينما أو التليفزيون.

لذلك احتفالا بيوم ميلاد آثار الحكيم والتى بلغت عامها الـ62 نرصد لكم أهم المسلسلات النادرة التى قدمتها الفنانة آثار الحكيم للتليفزيون المصرى على النحو التالى.

بطولة كل من هدى سلطان، معالى زايد، آثار الحكيم، ممدوح عبد العليم، محمود الجندى، سامح الصريطى، تهانى راشد، قصة وسيناريو وحوار وفية خيرى، إخراج إنعام محمد على، لعبت آثار الحكيم دور ابنة الفنانة هدى سلطان فى هذه السهرة الدرامية، حيث جسدت معاناة فتاة بسيطة فخورة جدا بعائلتها تسعى إلى الحصول على عمل جيد لكى تتمكن من مساعدة والدتها الأرملة التى تحملت مصاعب الحياة عقب وفاة زوجها لتربية أبنائها.

2 – مسلسل حتى لا يختنق الحب 1983 بطولة كل من هدى سلطان، عبد المنعم إبراهيم، إلهام شاهين، آثار الحكيم، خالد زكى، ممدوح وافى، سامح الصريطى، قصة وسيناريو وحوار فتحية العسال، إخراج إنعام محمد على، على عكس الدور السابق يأتى هذا الدور للممثلة آثار الحكيم، حيث لعبت دور الابنة التى تهمل أمها كثيرا وترفض زواجها عقب وفاة أبيها، وتخجل كثيرا من عمل والدتها كممرضة ظنا منها أنها تعمل بوظيفة لا يتقبلها المجتمع.

3 – مسلسل الحب وأشياء أخرى 1986 بطولة كل من آثار الحكيم، ممدوح عبد العليم، صلاح قابيل، مصطفى فهمى، مديحة حمدى، زهرة العلا، قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، إخراج انعام محمد على، جسدت الممثلة آثار الحكيم شخصية الطبيبة "هند" الفتاة الثرية التى يرفض اَهلها على زواجها من شاب فقير ماديا ومستوى عائلته بسيط جدا، حيث نجحت آثار الحكيم من خلال هذا الدور فى توصيل مدى الصراع الطبقة بين الحبيبين إلى الناس بل وتعاطف معها الجميع.

4 – مسلسل ترويض الشرسة 1996 بطولة كل من آثار الحكيم، شويكار، وائل نور، حسن مصطفى، أحمد السقا، مها أحمد، قصة وسيناريو وحوار بسيونى عثمان، إخراج محسن فكرى، على عكس جميع أدوارها السابقة التى اعتادت تقديمها الممثلة اثار الحكيم فكانت تقدم الأدوار الرومانسية الرقيقة، ولكن فى مسلسل ترويض الشرسة لعبت شخصية "ظريفة" فتاة جاهلة من الأرياف والقرى شرسة جدا وعنيفة مع كل شخص يقابلها والتى يطردها خالها وزوجته بسبب شراستها وحدة طباعها عقب سفر أخيها إلى الخارج لتكوين بعض الثروة فتضطر ظريفة للسفر إلى القاهرة بحثا عن وظيفة فتلتقى هناك بإحدى صديقاتها فى القرية التى ستقترح عليها العمل كخادمة لدى إحدى الأسر البسيطة، وتتوالى الأحداث حتى ترث "ظريفة" الملايين من أخيها الذى توفى فى الخارج، وتغير من أسلوبها فى الحياة حتى تقع فى حب "مسعود" وتتزوجه فى النهاية.

بطولة كل من آثار الحكيم، عبد المنعم مدبولى، فاروق الفيشاوى، يحيى الفخرانى، زيزى مصطفى، محمود الجندى، قصة عصام الجمبلاطى، إخراج محمد فاضل، جسدت دور "عفاف" الابنة المطيعة البارة بوالدها التى تعامله معاملة حسنة مقارنة بأشقائها، فمن خلال هذا الدور نجحت فى كسب تعاطف الجماهير وحثهم على أهمية معاملة الأب معاملة حسنة. Advertisements

بطولة آثار الحكيم، هدى سلطان، عبد المنعم مدبولى، مديحة يسرى، كمال الشناوى، دلال عبد العزيز، قصة وسيناريو وحوار عصام الجمبلاطى، إخراج علية ياسين.

7 – مسلسل نحن لا نزرع الشوك 1998 بطولة كل من آثار الحكيم، خالد النبوى، كريمة مختار، ياسر جلال، نجاح الموجى، قصة يوسف السباعى، إخراج حسين كمال، جسدت الممثلة اثار الحكيم دور "سيدة" الخادمة وهذا المسلسل هو نسخة ثانية عن الفيلم الاصلى "نحن لا نزرع الشوك" التى جسدته الفنانة الراحلة "شادية"، واستطاعت آثار الحكيم تجسيد هذا الدور بأسلوب سلس وبسيط جدا على شاشة التليفزيون كما أنها أظهرت العديد من المواهب الفنية الدفينة من خلال مشاهدها الدرامية بالمسلسل والتى وصلت بطلاقة إلى الجمهور.

8 – مسلسل بلا عتاب 1976 بطولة كل من آثار الحكيم، على الحجار، محمود المليجى، يوسف شعبان، مديحة حمدى، هو مسلسل نادر جسدت فيه دور فتاة فقيرة تقع فى حب شاب ثرى وتتوالى الأحداث.

بطولة كل من آثار الحكيم، يحيى الفخرانى، فردوس عبد الحميد، عبد الرحمن أبو زهرة، ليلى علوى، نبيلة السيد، قصة وسيناريو وحوار صالح مرسى، إخراج محمد فاضل، يحكى هذا المسلسل عن الفرحة بالأجواء الرمضانية الممتعة ومدى ترابط الأسر المصرية خلال شهر رمضان.

10 – مسلسل قلبى ليس فى جيبى 1994 بطولة آثار الحكيم، هدى سلطان، محمود قابيل، جيهان نصر، كمال أبو رية، أشرف زكى، ميمى جمال، قصة إحسان عبد القدوس، إخراج أحمد فتح الله، جسدت آثار الحكيم فى هذا المسلسل دور فتاة بسيطة من أسرة فقيرة ولكنها تطمح إلى النجاح والشهرة والثراء وبالفعل تصل الفتاة إلى ما تريده، نستطيع أن نرى ازدواجية شخصية آثار الحكيم فى هذا الدور ونجاحها فى إبراز الجانب الطيب من شخصية الفتاة وفى نفس الوقت قوة الشخصية والحدة فى اتخاذ القرارات المستقبلية، وهو ما جعل هذا الدور مميزا وناجحا.