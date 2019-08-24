بعد "كان".. منتج "فخ" يكشف كواليس مشاركته في مهرجان تورنتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال أيمن الأمير، منتج الفيلم القصير فخ، الذي يشارك في مهرجان تورنتو السينمائي، إن الفيلم سيعرض في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، وسيكون مرشحا لجائزة IWC Short Cuts Award for Best Film.

وأضاف الأمير، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن المسابقة بها 35 فيلما دوليا تم اختيارهم من بين 4500 فيلم تقدموا للعرض في المهرجان.

وأشار إلى أن من أبرز الأفلام المشاركة فيلم Nimic من إخراج يورجوس لانتيموس، الذي أخرج فيلم The Favourite، وشارك في مسابقة الأوسكار.

وتابع: "فيلمنا سيعرض مرتين يوم 8 ويوم 14 سبتمبر في Scotiabank Theatre".

ولفت إلى أن الفيلم من المقرر عرضه يومي 25 و27 أغسطس الجاري في المسابقة الرسمية لمهرجان ساو باولو، الذي يعد أهم مهرجانات السينما القصيرة في أمريكا اللاتينية، كما أنه عُرض أمس أيضا في المهرجان ذاته.

وأوضح أن الفيلم سيعرض خلال الفترة المقبلة في مهرجانات كثيرة في اليابان وفرنسا واليونان وقبرص وجورجيا وإندونيسيا واستراليا وتايوان وغيرها من الدول.

Advertisements

كان الفيلم قد شارك في مهرجان كان السينمائي، ضمن أسبوع النقاد.

وكان الأمير، قد قال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إن التقدم لمهرجان كان، جاء بسبب أنه أول مهرجان بعد الانتهاء من تجهيز الفيلم في شهر يناير الماضي.

وأوضح أنه عقب انتهائهم من الفيلم شعروا أنهم صنعوا فيلم جيد، وهناك إمكانية لقبول الفيلم في "كان".

ولفت إلى أنهم كان لديهم أمل في قبول الفيلم بالمهرجان، وكان نجاحا كبيرا قبوله ضمن 10 أفلام فقط من أصل 1065 فيلما تقدم صناعهم للمهرجان.

وتابع: "فيلم فخ يتحدث عن العلاقات الإنسانية بتعقيداتها، ويناقش وضع المرأة في المجتمع، من خلال عاشقين يلجآن لمنتجع متهدم ومهجور لقضاء بعض الوقت بعيدا عن الأنظار، ولكن عندما تكشف الفتاة عن رغبتها في إنهاء علاقتهما، تبدأ أبعاد تلك العلاقة في الانكشاف تدريجيا".

وأوضح أنه أنتج قبل ذلك فيلم "نهايات سعيدة"، وعرض في مهرجان أمستردام، وهو أهم مهرجان أفلام وثائقية في أوروبا.

فيلم فخ مدته 20 دقيقة ومن تأليف وإخراج ندى رياض وهو إنتاج مصري ألماني مشترك، وتمثيل شذى محرم، وإسلام علاء، ونبيل نور الدين، ومدير التصوير أحمد جلبوش.