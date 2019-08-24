خاص| محمد عز يكشف تفاصيل دوره في مسرحية "حمام الست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان محمد عز عن سعادته بنجاح أولى بطولاته وتجاربه المسرحية من خلال عرض مسرحيته "حمام الست"، والذي يعرضها في على خشبة مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية.

وقال عز في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد الله ردرو الأفعال على المسرحية حلوة جدا، وسعيد جدا ببطولتي الأولى على المسرح"، مشيدا بالجمهور السكندري.

وأضاف: "المسرحية نالت إعجاب كل من حضرها، وبعد العرض بشعر بفرحة الجمهور وسعادتهم من خلال ردود أفعالهم وتعليقهم".

وأشار إلى تجسيده د دور شخص يُدعى "رشاد البيلي"، وتدور القصة حول رشاد الذي يسافر لقضاء إجازته الصيفية، وبعد عودته يتفاجأ باكتشاف حمام الملكة "كليوباترا" في منزله.

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وتابع: "يعيش رشاد معاناة كبيرة بعد اكتشاف الكنز الأثري في منزله ويتعرض لضغوطات كبيرة من العديد من الناس وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت".

يقدم عز في المسرحية عددًا من الاستعراضات، و3 أغاني. وأوضح أنهم مستمرون في عرض المسرحية لثلاثة أسابيع مُقبلة ومن الممكن أن يمتد العرض لأكثر من ذلك حسب مدى إقبال الجمهور.

وأشار: "لا أفكر حاليا في احتراف الغناء، وأغني حبًا في الغناء وليس لأي سبب آخر، ولكن من الممكن أن أقدم بعض الأغاني.

"حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمد عز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.