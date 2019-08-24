نيقولا معوض يستعد لتصوير أول أدواره في السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض للمُشاركة لأول مرة في السينما المصرية من خلال فيلم "ماكو"، وذلك بعد مشاركته في مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة على مدار السنوات الماضية، أخرها مسلسل "طلعت روحي"، الذي عُرض فبراير الماضي.

يجسد نيقولا في "ماكو" شخصية شريف ناهي كما يشاركه في بطولة الفيلم، النجوم: بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

تقع أغلب أحداث فيلم ماكو تحت المياه، وتدور حول ٨ أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم اكسبريس.

يُذكر أن نيقولا بدأ تصوير أولى مشاهده في مسلسل "بلا دليل" الأسبوع الماضي للمخرجة منال الصيفي والمؤلفة إنجي علاء، ومن إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولة المسلسل، النجوم: درّة، خالد سليم، حازم سمير، جمال عبدالناصر، أحمد خالد صالح، أكرم الشرقاوي، عمر الشناوي.