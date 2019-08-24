خاص| إيهاب فهمي عن خروجه من تقييم "القومي للمسرح": "حتى لا تستشعر اللجنة الحرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان إيهاب فهمي، إن البيان الصادر من "القومي للمسرح" بشأن استبعاده من المسابقة، واضح، وينص على استبعاده من التقييم وليس من عرض المسرحية.

وأضاف "فهمي"، في تصريح خاص لمصراوي: "هناك من فسر البيان على نحو خاطئ، مؤكدًا إنه مستمر في العرض، أنا انسحبت من التقييم كوني مديرًا للمسرح الكوميدي ووكيل نقابة المهن التمثيلية".

وأوضح: "طلبت خروجي من التقييم لعدم استشعار الحرج لأي من أعضاء اللجنة، ولإعطاء الفرصة للجميع".

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وتابع: " انسحاب دي يعني أنا برا المهرجان، لكني لازلت في العرض وأشارك خلال المهرجات بمسرحية سيرة حب".

ووافقت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، في دورته الثانية عشرة على طلب الفنان إيهاب فهمي باستبعاده من التسابق، لأنه يشارك في المسابقة الأولى بمسرحية "سيرة حب"، وذلك لكونه مديرًا المسرح الكوميدي حتي لا يتسبب في الإحراج لأي جهة ولإتاحة الفرصة لزملائه المشاركين في المهرجان.

الدورة الـ 12 من المهرجان القومي تحمل اسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، يصدر المهرجان 20 إصدارا ما بين كتب للمكرمين وكتاب عن حامل اسم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن تاريخ المسرح المصري في 12 عقد كما يصدر المهرجان 14 نشرة يومية عن فعاليات المهرجان وأحداثه اليومية، وتستمر فعالياته حتى يوم 30 أغسطس الجاري.