غدًا.. ياسين التهامي يُنير محكي القلعة بأجمل الأناشيد الدينية

يلتقي الشيخ ياسين التهامى، بجمهوره غدًا الأحد، من خلال أمسية متميزة يشدو فيها بأجمل الأناشيد الدينية، على مسرح محكي القلعة، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم عميد
يذكر أن فعاليات الدورة الـ28 من "مهرجان القلعة الدولي" انطلقت يوم 18 أغسطس الماضي، وتستمر حتي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويتضمن برنامج المهرجان العديد من الحفلات لكبار النجوم ، منهم محمد الحلو، علي الحجار، محمد محسن، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر، هشام عباس، وغيرهم، بالإضافة إلي عدد من الفرق المصرية، و فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا.
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