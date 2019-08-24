عرض عالمى أول لفيلم بسمة «بعلم الوصول» فى مهرجان تورونتو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يُقام العرض العالمى الأول للفيلم المصرى، الذي يحمل اسم «بعلم الوصول» للمخرج هشام صقر فى مهرجان تورونتو السينمائى الدولى الذى يقام فى الفترة من 5 وحتى 15 سبتمبر المقبل بكندا، ضمن مشاركته فى قسم «اكتشاف» Discovery الذى يسلط الضوء على المخرجين الواعدين ومستقبل السينما العالمية، ومن المقرر عرض الفيلم يوم الجمعة 6 سبتمبر، على أن يُعاد عرضه يومى السبت والأحد 7 و15 سبتمبر.

وتم الكشف عن البوستر الرسمى للفيلم مؤخراً، ويحكى قصة هالة، التى تعانى من الخوف من الهجر منذ أن توفى والدها وهى فى الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة. «بعلم الوصول» من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك فى بطولته بسمة وبسنت شوقى ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبدالقادر.

وكانت بسمه قد حضرت مؤخرا، العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض”، والذي أقيم فى أحد المولات الكبرى بأكتوبر.

الفنانة المصرية ظهرت في العرض الخاص مرتدية نظارة طبية، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج خفيف، في إطلالة أظهرتها أكبر من عمرها.