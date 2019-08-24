بعد إيقافها.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام والتمثيل نهائيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد إعلان إدارة شبكة قنوات الحياة، بوقف برنامج “صبايا”، ومقدمة البرنامج الإعلامية المصرية ريهام سعيد على إثر تصريحاتها ضد مرضى السمنة، أعلنت ريهام اعتزالها العمل الإعلامي والفني نهائيا.

الإعلامية المصرية قالت في مقطع فيديو نشرته على حسابها على “الفيس بوك”: “بما إن هناك حملة ممنهجة من خلال المواقع اللي بتنزل كل ٣ دقائق حاجةتقوّم بيها الناس مش حقيقية، فمجرد أن حد يقرا اني أهنت الناس البدينة ومرضى السمنة، واحنا ناس بنكسل نقرا وبنكسل نشوف، فمبنصدق على طول ونزيط مع الزيطة ومش مهم بقى الست دي حالها وعيالها”.

وأضافت: ” أنا مقلتش ولا حاجة.. والله العظيم ما قلت ولا حاجة.. كل الناس اللى بتكتب تعليقات تحت الأخبار في المواقع واضح إنها سامعة وحافظة مش فاهمة، مفيش حد شاف الحلقة، كل اللى قلته إن التخين شكله مش حلو ومش قادر يمشي على رجليه وعايش ميت، في واحدة كاتبة إني قلت ملهوش حق في الحياة، وناس تقول إني أهنتهم.. لكن كلمة عايشين ميتين دي هم اللى قالوهالي، وبتكلم على الناس اللى فوق الـ٢٠٠ و٢٥٠ كيلو”.

واعتذرت معلنة اعتزالها، حيث قالت: “أنا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني عن سوء فهم لأني لم أقصد إني أهين أي حد، ومش بعتذر عشان أرجع للشاشة تاني، أنا خلاص مش هشتغل في الإعلام تاني ولا التمثيل تاني، لأن أخطر حاجة الضغط، وأنا بقالي ١٦ سنة مضغوطة”.

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وأضافت: “جاء الوقت اللي أرتاح فيه وأقعد مع أولادي وأخلي بالي منهم، وأقعد مع جوزي ونقرب من ربنا.. ١٦ سنة بخدم الناس بس ونايمة بفكر مين عايز فلوس.. مين عايز كيس دم، ومعملتش فلوس وكانت نيتي خالصة لله سبحانه وتعالى وربنا عالم دا، وأقسم بالله العظيم عمري ما تربحت مرة ولا أخدت فلوس مرة.. عشت بضمير حي وراس مرفوعة”.

وتابعت: “الناس اللي بتقول أنا غلطت كام مرة، أنا عمري ما غلطت ولا مرة كان دايما بيتعملي كماين لكن عشان ببقى ناجحة قوي ومسمعة قوي بتحارب، زي الواحدة اللي راحت أجرت لي واحدة وخدوا فلوس قد كده واترميت في السجن ٤٥ يوم ظلم، لو أرجل راجل في الدنيا ميستحملش اللي استحملته نص ساعة، أنا اتبهدلت واتظلمت، أنا عايزة أعيش حياتي كويس.. أنتم خدمتوني النهاردة، كل واحد علق تعليق مش كويس، واللي ألّف تأليفة أنا ما قلتهاش، لأنكم فوقتوني وعرفتوني إني لازم أعيش لنفسي وأولادي.. كفاية كده، كفاية بهدلة الواحد لازم يعيش بكرامة، وإحساس الظلم ده وحش قوي، كفاية بقا تعبت، خلاص بقى”.

واختتمت كلامها بقولها “أنا مش راجعة تاني، أنا اتوقفت ٣٠ مرة، وأول مرة أقول كده، أنا مش راجعة تاني، لأن عندي حاجات أهم أعملها.. ربنا وبعدين ولادي.. بشكركم جدا كل واحد ساهم في وقفي، بشكر جمهوري اللى هيفضل يدعيلي طول عمره، هتوحشوني وانتم عارفين أنا عملت ايه وده يكفي، كل الناس اللى بتدخل على المواقع من غير ما تشوف يقولها بلاش تقطع في..ولا أقولك قطّع أنا محتاجة حسنات أكتر وأكتر”.