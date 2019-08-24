هدية مميّزة من كاظم الساهر لإبنه

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد إبن الفنان العراقي كاظم الساهر لتوديع العزوبيّة ودخول القفص الذهبي الأسبوع المُقبل وتحديداً في 30 آب الجاري.

وكان عمر، الإبن الأصغر لكاظم الساهر، قد عقد خطوبته في شهر آذار الماضي على الطبيبة المغربيّة نورا الدخش.

ومن المُقرّر أن يُقام حفل زفاف عمر ونورا في أحد أفخم فنادق المغرب، ويستعد كاظم الساهر لتقديم أغنية خاصة لابنه عمر خلال الحفل كهدية مميّزة.