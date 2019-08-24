الكشف عن سر وضعية يد “كيت” و”ميغان” الغريبة!

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متابعة بتجــــــــرد: كشفت خبيرة لغة الجسد والسلوك البريطانية بلانكا كوب عن سر وضع دوقة ساسكس “ميغان ماركل” يديها أمامها بطريقة متشابكة، عندما تظهر في الصور وفي أي مناسبة.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية تقول بلانكا إن ميغان تستخدم يديها بهذه الطريقة لغرضين محددين أولهما؛ “كحاجز” من أجل حمايتها، وكأنهما درغ غير مرئي لحماية نفسها، من أجل إعطائها مزيدًا من الراحة واليقين في الأجواء المتوترة، بالإضافة للسيطرة عليهما، حيث لا يسمح بترك اليدين ووضعهام في الجيوب كمظهر ملكي غير لائق.
وقالت بلانكا إن ميغان تعلمت هذا الوضع من كيت ميدلتون أيضًا، التي عرفت بوضع يديها أمامها بهذه الطريقة، وتقول إن ميغان تتدرب على هذا يومياً، في القصر الملكي لكي يصبح فعلاً لا إرادياً.
ويعتقد أن الحقائب الصغيرة بدون أذرع حاملة تستخدم من قبل النسوة الملكيات لهذا الغرض، وأيضاً لتجنب مصافحة الناس، عن طريق القبض عليها بكلتا اليد إلى الأمام، وتستخدم أيضاً لإرسال رسائل سرية.
وكانت تقارير إخبارية قد كشفت أن الملكة إليزابيث الثانية تستخدم حقيبتها لإرسال إشارات مفهومة إلى موظفيها بطريقة غير مرئية.
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