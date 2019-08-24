تكريم ياسمين عبدالعزيز وسمير سيف في "الأقصر السينمائي"

كشف السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن تكريم المخرج المصري سمير سيف، والممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز في الدورة الـ9 للمهرجان، والتي ستعقد خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس/آذار المقبل.



وقال فؤاد إن تكريم المخرج سمير سيف يأتي لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متميزة ومتنوعة، تميزت بالجودة الفنية والتواصل مع الجماهير والتي شكلت الوجدان العربي والأفريقي، حيث يعرض له فيلمه الأخير "أغسطنيوس ابن دموعها"، وهو إنتاج مشترك تونسي جزائري فرنسي.

Advertisements

وأشارت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان إلى سعادتها بتكريم الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز، باعتبارها "من جيل النجوم الحالي"، والتي قدمت أفلاماً مبهجة أسعدت الجماهير، معتبرة أن "الكوميديا نوع مهم في السينما، وياسمين فرضت نمطاً سينمائياً إنسانياً جديداً حقق نجاحاً جماهيرياً وتجارياً كبيراً".

بدورها وجهت ياسمين عبدالعزيز الشكر إلى إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على تكريمها في الدورة المقبلة، مؤكدة أهمية المهرجان وتفرده في الاهتمام بالسينما الأفريقية، مشيرة إلى أن سعادتها مضاعفة بهذا التكريم، لأنه يأتي في محافظة الأقصر إحدى محافظات صعيد مصر المتعطش للسينما والثقافة.

ويهدي المهرجان الدورة التاسعة إلى اسم الفنان المصري الراحل فريد شوقي بمناسبة مئوية ميلاده، كما أنها مهداة لروح الممثل المالي ستيجيه كواياتي، والممثلة عقيلة راتب من مصر، لافتة إلى أن الفنان محمود حميدة وافق على الاستمرار رئيساً شرفياً لهذه الدورة.