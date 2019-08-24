شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى وفاطمة محمد على خارج سباق المهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصرى فى دورته الثانية عشر على طلب الفنان إيهاب فهمى باستبعاده من السباق حيث أنه يشارك بالمسابقة الأولى بعرض "سيرة حب" وذلك لكونه مديرا المسرح الكوميدي حتي لا يتسبب في الإحراج لأي جهة .

كما تقدمت الفنانة فاطمه محمد علي بطلة عرضي " الطوق والاسورة " و"حدث في بلاد السعادة " والمشاركين في المسابقة الأولى من إنتاج البيت الفنى للمسرح باعتذار رسمى إلى رئيس المهرجان النجم أحمد عبد العزيز عن عدم التسابق لرفع الحرج عنها وعن لجنة التحكيم وعن ادارة المهرجان لكونها عضو في اللجنة العليا للمهرجان متمنية التوفيق لجميع زملائها المشاركين في العرضين و للمهرجان كل التوفيق والنجاح.

تقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من 17 وحتى 30 أغسطس الذي سيشهد حفل الختام وتوزيع جوائز الدورة الـ 12 بدار الاوبرا المصرية بالمسرح الكبير.