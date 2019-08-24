شيري عادل تُعلن انفصالها رسميًّا عن معز مسعود بعد عام كامل من الشائعات

"أوقفت نشاطها الفني.. ابتعدت عن التمثيل.. تخلت عن حلم حفل الزفاف والفستان الأبيض" .. هذا ما ضحت به الفنانة شيري عادل للزواج من الداعية الإسلامي معز مسعود متجاهلة كل الانتقادات التي تعرضت لها بسبب هذه الزيجة التي أثارت جدلًا كبيرًا في تموز 2018، فما هي قصة طلاق شيري عادل ومعز مسعود؟

قصة زواج شيري عادل ومعز مسعود

اعترض الكثير من رواد السوشيال ميديا على زواج فنانة غير محجبة من داعية إسلامي، ولكن شيري عادل قررت تحدي الجميع ولم تجد المساندة والدعم سوى من عدد قليل من أصدقائها بالوسط الفني، منهم وفاء عامر وآيتن عامر.

واستمرت زيجة شيري عادل ومعز مسعود في إثارة الجدل، حيث بدأ الثنائي بعد مرور أقل من شهرين على زواجهما يواجهان شائعات تزعم انفصالهما وطلاقهما وفي كل مرة كانا ينفيان سواء من خلال الصحافة أو حساباتهما على السوشيال ميديا، ولكن هذا لم يمنع من وصف الكثير لعلاقتهما بالغامضة، حيث لم ينشرا شيري عادل ومعز مسعود أي صور لهما طوال فترة زواجهما ولم يظهرا معًا في أي مناسبة فنية، وما زاد الجدل هو عدم تعاقد شيري عادل على أي عمل فني لتتجه الشائعات إلى أنها ابتعدت عن التمثيل من أجله.

اقرا ايضاً:

الداعية معتز مسعود زوج غادة عادل يتدخل للمرة الأولى في عملها

Advertisements

متى بدأت شائعات طلاق شيري عادل ومعز مسعود؟

وعادت الشائعات مرة أخرى منذ شهر، ولكن شيري عادل نفتها بنشر مقطع فيديو يجمعها بمعز، ووقتها تأكد كثيرون أن علاقتهما مستقرة، ولكن المفاجأة التي صدمت الجميع أن الفيديو الذي نشرته شيري عادل كان بعد الطلاق، وأن الانفصال حدث قبل نشر هذا الفيديو ولكن شيري عادل كانت حريصة على تأكيد أن صداقتها بمعز لم تتأثر رغم الطلاق والانفصال الذي أعلنت عنه من خلال حسابها على "فيس بوك".

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة نشاطا فنيا جديد لـ شيري عادل وعودة قوية للدراما والسينما بعد فترة غياب طويلة.



قد يهمك ايضاً:

شيري عادل تحتفل بعيد ميلاد شقيقها

شيرى عادل ترد على شائعة طلاقها من معز مسعود