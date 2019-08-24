شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت رانيا فريد شوقى بعيد ميلاد زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى صورة لها مع زوجها، احتفالا بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وكتبت تعليق على الصورة: "كل سنة وأنت حبيبى عقبال العمر كله يا رب.. بحبك".





يذكر أن رانيا فريد شوقى تشارك فى مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقى، وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى، وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.