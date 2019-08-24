شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تكريم كريستينا أجوليرا كواحدة من أهم أساطير "ديزنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تكريم النجمة العالمية كريستينا اجوليرا باعتبارها واحدة من أهم اساطير " ديزني" ، فقد ظهرت أمس كريستينا البالغة من العمر 38 عاما باحتفاليه Disney’s D23 Expo في مركز أناهايم للمؤتمرات في أنهايم بكاليفورنيا من أجل تكريمها ، و تركزت عليها عدسات المصورين منذ اللحظة الاولي لوصولها مكان الحفل .

وخلال الاحتفالية قدمت كريستينا اجوليرا التي تحظي بشعبيه هائلة حول العالم أغنية " Reflections " و هي أغنية فيلم " Mulan " الذي قدمته شركة ديزني و حقق نجاح كبير حول العالم .













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