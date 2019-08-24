شكرا لقرائتكم خبر عن ملكات الجدية فى الأداء.. من أمينة رزق ودولت أبيض لعبلة كامل ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - براعة الكثير من الممثلات في إتقان الشخصية الجادة والصارمة أو التي تتأثر سريعا فتحزن وتغضب وتعبر عن حزنها بالبكاء أحيانا او بجلد الذات أحيانا أخري دفع الجمهور إلي منح عدد من الممثلات في السينما والدراما والمسرح لقب " النكدية ".

الفنانة عقيلة راتب قدمت الكثير من الأدوار الجادة فمنحها الجمهور لقب النكدية برغم انها قدمت أدوارا أخرى كوميدية وهناك أيضا النجمة القديرة دولت ابيض التي اشتهرت بتقديم أدوار المرأة الأرستقراطية ذو الشخصية القوية والوجه الجاد الذي لا يبتسم إلا نادرا وقدمت دولت أبيض التيمة نفسها في السينما والمسرح معا في عدة أدوار .



هؤلاء اشهر من قدمن النكد

كما تعد أمينة رزق واحدة من الفنانات التي برعت في الأدوار التراجيدية ، واشتهرت بدور المرأة الحزينة والمغلوبة على أمرها والمضحية من أجل أبنائها، كما جسدت دور الأم وأطلق عليها "أم الفنانين" وشاركت "رزق" في أغلب مسرحيات يوسف بك وهبي، وأصبحت إحدى الشخصيات الأساسية في المسرحيات التي قدمتها الفرقة وكذلك في الأفلام التي أنتجها "وهبي"، ومن أبرز أعمالها "فيلم المولد، التوت والنبوت، الإنس والجن، العار، الكيت كات، مسلسل ليلة القبض على فاطمة، أوبرا عايدة.

Advertisements

ومن نجمات النكد التي تعيش السوشيال ميديا علي إفيهاتها النكدية الكوميدية الفنانة عبلة كامل التي قدمت نوعا جديدا من النكد وهو النكد الكوميدي منها الفنانة عبلة كامل "أيقونة النكد" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر" حيث تتداول صورها للتعبير عن الحالة المزاجية لهم سواء حزن ونكد وحقد وخاصة في الشخصية التي قدمتها في مسلسل " لن اعيش في جلباب ابي " وهي شخصية " فاطمة كشري " ومؤخرا دورها في مسلسل " سلسال الدم " .

الفنانة فردوس عبدالحميد من ضمن الممثلات اللاتي لهن باع أيضا في هذه النوعية من الأدوار فمعظم أعمالها الفنية تتسم بالجدية و تهدف إلى توصيل رسالة فأغلب المشاهد التي ظهرت فيها تجدها دائما حزينة وعابسة ولا تضحك ومن اشهر ادوارها في النكد شخصية " نفيسة " في المسلسل الشهير " حكاية ميزو " .

آخر النجمات اللاتي لهن باع أيضا في الأدوار الجادة الفنانة سناء جميل التي قدمت عدة شخصيات ومرت بتحولات في نوعية الادوار التي تقدمها فقدمت في فيلم بداية ونهاية شخصية " نفيسة " وقدمتها بمأساوية كبيرة انتهت بانتحارها في النيل وشاركت فيما بعد في فيلم " الزوجة الثانية " وقدمت النكد الكوميدي حيث كانت تنكد دائما علي زوجها وتقل مزاجه بعد زواجه من أخري .

آخر النجمات كانت النجمة نيللي كريم التي قدمت عدة ادوار سيطر عليها النكد في الدراما التليفزيونية ومنها مسلسل " لأعلي سعر " و" تحت السيطرة " وغيرها من الادوار التي قدمت فيها النكد وتعرّضت لحملة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشخصيات الحزينة و"النكدية" التي تحرص على تقديمها كل عام في رمضان، ابتداءً من مسلسل "سجن النسا"، مروراً بـ "تحت السيطرة"، وانتهاءً بـ "سقوط حر".