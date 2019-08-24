شكرا لقرائتكم خبر عن نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الكثير من المصادر المقربة من النجم العالمى كيت هارينجتون صاحب شخصية "جون سنو" فى المسلسل الأسطورى Game of Thrones، انضمامه لعالم مارفل السينمائى للأبطال الخارقين على ان يتم انتاج فيلم جديد له قريباً.

وبحسب موقع deadline، فأن هارينتجون الذى شوهد أخر مرة يزحف شمال الجدار فى مسلسل GOT، بعد قتله لحبيبته "دينيريس تايجريان"، سيصبح من ضمن الأبطال الخارقين فى عالم مارفل قريباً، وسيتم الاعلان عن تفاصيل فيلمه الفترة القادمة.

وتشهد شركة مارفل وديزنى الفترة الحالية، صراعاً بعد عودة شخصية "سبايدرمان" مرة آخرى لعالم ديزنى بعد فشلها فى تحقيق الإيرادات المتوقعة بفيلمها الأخير Spider-Man: Far from Home.