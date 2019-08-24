شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النسخة الجديدة من فيلم كلاسيكيات ديزنى Lady and the Tramp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت استوديوهات والت ديزني " Walt Disney Studios " التريللر الرسمي لفيلم " Lady and the Tramp " الذي أخرجه شارلي بين و المقرر عرضه في 12 نوفمبر المقبل على " Disney+" و هى خدمة بث مملوكة من قبل شركة والت ديزني ، ووصلت مدة التريللر إلى دقيقة و 24 ثانية .

و " Lady and the Tramp " الذين ينتظره الملايين هو إعادة احياء نسخة كلاسيكية من أهم و اشهر اعمال ديزني الذي تم تقديمها عام 1955 ، و قد شارك بالنسخة الجديدة بالفيلم عدد كبير من النجوم العالمية كاداء صوتي و من ابرزهم جاستين ثيرو و تيزا تومبسون و سام اليوت و آشلي جينسن وجانيل مونيه و بينديكت وانج و غيرهم .

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