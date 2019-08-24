شكرا لقرائتكم خبر عن التهامى وهشام عباس يشدوان بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء يوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث يقدم الشيخ ياسين التهامى فى الثامنة مساء الأحد 25 أغسطس مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والأبتهالات الدينية إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية .

وفى العاشرة مساء يقدم النجم هشام عباس نخبة من أعماله التى مثلت مراحله الفنية ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منها يا أنا يا اما مفيش ، لمتنا ، قولوله ، حبيتها ، حلال عليك ، عينى ، عينيها السود ، زمان ، نارى نارين ، فينه وغيرها .