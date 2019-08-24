شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. تايلور سويفت بإطلالة براقة فى كليبها الجديد "Lover" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت كليبها الجديد " Lover" وذلك علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب "، والأغنية من تأليف تايلور التي شاركت فى إخراج الكليب مع درو كيرش. من جهة أخرى أطلقت تايلور سويفت أمس البومها الجديد " Lover "الذي يضم 18 أغنية ، وقبل أيام من طرح " lover "، استطاع الألبوم أن يحقق مبيعات " pre-sold " تقترب من مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لمونت ليبمان مؤسس Republic Records ، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية أبرزها " ديلي ميل" .

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