صورة.. رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بعيد زواجها، معربة عن حبها له، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" ونشرت رانيا فريد شوقي صورة تجمعها بزوجها، وكتبت: "عيد زواج سعيد يا رفيقي، كل سنة وانت حبيبي عقبال العمر كله يارب بحبك". Advertisements وانهالت على الصورة العديد من التعليقات التي تهنئهم بهذه المناسبة وتمنوا لهم دوام السعادة. يُذكر أن رانيا فريد شوقي تشارك في بطولة مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني، ويشارك فيها ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، أحمد عزمي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم.

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