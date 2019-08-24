على ربيع: "كنت هموّت أحمد مكى أكتر من 50 مرة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشر على ربيع فيديو يجمعه بالفنان أحمد مكى، بمسلسل "الكبير أوي"، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام".
وكتب ربيع: "يا ذكريات من أحلي المرات اللي مثلت واستمتعت فيها مع حبيب قلبي مكي، أنا على فكرة ساعتها مكنتش بعرف أسوق خالص، وكنت هموت مكي أكتر من ٥٠ مرة، بس مكي استحملني".
وأضاف: "أحمد مكي من أجدع الناس اللي ممكن تشوفهم في حياتك، مستنيين فيلم جديد يا عالمي".
أخر أعمال الفنان على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عرض على فضائيات إم بي سي مصر، رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، وصابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي.
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