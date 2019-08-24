محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورتين جديدتين، من أحدث جلسة تصوير، خضعت لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "يسرا" خلال الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة وأنيقة، مرتدية فستانًا طويلًا من اللون الأسود، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يسرا اللوزي شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "قمر هادي" مع النجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبدالعزيز، ومسلسل "كلبش 3" مع الفنان أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يسرا اللوزي تتألق في أحدث جلسة تصوير بفستان أسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.