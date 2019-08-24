خلطة حفلات محمد رمضان.. سجدة وقميص شيفون وخناقة

أحيا الفنان محمد رمضان بالأمس حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي، حضره عدد غفير من جمهوره و محبيه يصل إلي 50 الف شخص، واستمر حتى الساعات الاولي من صباح اليوم.



قدم رمضان خلال الحفل ثلاث أغنيات جديدة، و هي "السلطان، وفيرزاتشى، كازانوفا"، والتي كانت بمثابة مفاجأة ضمن العديد من المفاجأت التي حضرها لجمهوره، وذلك إلي جانب عدد من أشهر أغانيه مثل، "مافيا، نمبر وان، أنا الملك، فيرس، أقوى كارت،

انساي، وغيرها".



وتألق محمد رمضان بأكثر من إطلاله بالأمس، حيث أرتدي جاكيت أبيض اللون وأتبعه بأخر أسود جلدي بدون اكمام وقبعة "كاوبوي".

وأيضًا ظهر بقميص أسود من الشيفون الشفاف يظهر جسده، وبعد ذلك وضع علي جسده فراء طويل أسود اللون، وقميص فضي لامع، وغيرها من الإطلالات الغريبة التي اعتاد رمضان علي الظهور بها في حفلاته.

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اشتباكات في حفل محمد رمضان

وقد وقعت بعض الأشتباكات العنيفة بالحفل بين بعض الشباب الراغبين في الحضور بدون تذاكر، وبين أفراد الأمن، وساد المكان حالة من الفوضي حتي أن بعض الشباب تمكنوا من الصعود علي خشبة المسرح أثناء انشغال أفراد الأمن مع باقي الجمهور، مما دفع رمضان لمناشدة الحضور بالتزام الهدوء والنظام حفاظًا علي الفتيات من التزاحم وحتي يتمكن من مواصلة الغناء.



ورغم الأحداث التي أدت لإيقاف الحفل لبعض الوقت إلا أن محمد رمضان حرص، علي توجيه الشكر لجمهوره علي طريقته، فقام بالسجود علي المسرح عقب انتهاء الحفل وسط هتاف محبيه.