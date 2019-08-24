"الأقصر للسينما الإفريقية" تكرم ياسمين عبد العزيز وسمير سيف

أعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن الممثل محمود حميدة وافق على الاستمرار رئيساً شرفياً في الدورة التاسعة والتي ستعقد في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020 ، وأبدى ملاحظات هامة حول طبيعة المسابقات والفاعليات للدورة القادمة وتم ذلك في اجتماع أخير مع رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان .



كما اعلن فؤاد عن تكريم المخرج الكبير سمير سيف في الدورة التاسعة لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متميزة ومتنوعة تميزت بالجودة الفنية والتواصل مع الجماهير والتي شكلت الوجدان العربي والإفريقي ويعرض له فيلمه الأخير " أغسطنيوس ابن

دموعها " وهو انتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا .



هذا وقد صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أن الدورة التاسعة سوف تشهد مسابقات جديدة بناءاً على توصيات رئيس شرف المهرجان الممثل محمود حميدة ، ليصل المهرجان إلى الأفارقة في جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل القارة السمراء ، واعلنت عن سعادتها بتكريم النجمة ياسمين عبد العزيز من جيل النجوم الحالي والتي قدمت أفلاماً مبهجة أسعدت الجماهير فالكوميديا نوع مهم من الأفلام السينمائية وياسمين قد فرضت نمطاً

سينمائياً إنسانياً جديداً حقق نجاح جماهيري وتجاري كبير .



هذا وقد عبرت النجمة ياسمين عبد العزيز عن سعادتها بهذا التكريم وشكرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية علي تكريمها في الدورة المقبلة مؤكدة علي أهمية المهرجان وتفرده في الاهتمام بالسينما الافريقية وأشارت أن سعادتها مضاعفة بهذا التكريم لأنه بمحافظة الأقصر وهي إحدي محافظات صعيد مصر المتعطش للسينما والثقافة .



وقد سبق وأعلن المهرجان عن أن الدورة التاسعة سوف تحمل اسم الفنان فريد شوقي بمناسبة مئويته كما ان الدورة مهداه لروح الممثل الكبير ستيجيه كواياتي من مالي والممثلة والمغنية عقيلة راتب من مصر .

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مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، والخارجية ، والسياحة ، والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .



