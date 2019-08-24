بالصور.. عبادي الجوهر يشعل الأجواء ضمن فعاليات موسم الطائف

أشعل المطرب عبادي الجوهر، حفله الذي أحياه بالأمس علي مسرح سوق عكاظ بالمملكة العربية السعودية، حتي الساعات الأولي من الصباح، ضمن فعاليات موسم الطائف، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا.



وعبر النجم السعودي عن سعادته بحفاوة استقبال جمهوره له والتفاعل علي أنغام أغانيه، فوجه لهم رسالة شكر وامتنان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الشهير "تويتر"، قال فيها: "شكراً لجمهور الطائف و

لكل من حضر حفلة الليلة في سوق عكاظ".قدم الجوهر خلال الحفل باقة من اشهر أغانيه، منها " المزهرية، خلاص ارجع، صمت الطريق، لو تعرفين، قالوا ترى، لا سفر، يا شوق، فى بعدك، تبى تعرف فى قلبى، وش مكانك".