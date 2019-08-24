شاهد… رضوى الشربيني تطلق زغرودة على الهواء

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 04:41 مساءً - تفاعلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مع مداخلة هاتفية من احد مشاهديها واطلقت زغرودة مباشرة على الهواء.
جاء ذلك في حلقة الامس من برنامج “هي وبس”، بعد تلقيها مداخلة هاتفية من احد مشاهديها قال فيها انه تصالح مع خطيبته قائلا “انا قريت فاتحتي عليها واحنا رجعنا” لتعبر رضوى الشربيني عن فرحتها وتطلق زغرودة على الهواء.
وتابع المتصل كلامه متغزلا بخطيبته لتردد رضوى الشربيني عبارة “ربنا يسعدك” اكثر من مرة خلال مداخلته.
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