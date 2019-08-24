شاهد.. هيفاء وهبي بالهوت شورت في حفلها بالساحل الشمالي!

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 04:41 مساءً - حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على انستغرام، بصور جديدة من إحيائها إحدى الحفلات الغنائية فى الساحل الشمالى فيما تداول ناشطون مقاطع فيديو لها وهي ترقص وتغني بعفوية. وأطلت هيفاء وهبى على جمهورها بإطلالة مثيرة، وارتدت هوت شورت جينز ونسقت معه بلوزة ذات أكمام مكشوفة ولكنها اتسمت باللون الفضى اللامع. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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