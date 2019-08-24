أشندا.. يوم الفتيات تراث ثقافي تقليدي في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت عدد من المدن الإثيوبية مهرجانات تقليدية وثقافية للفتيات الإثيوبيات، حيث احتفلت العاصمة "أديس أبابا" و"مقلي" في إقليم تجراي و"سقوطا" في إقليم أمهرة شمالي البلاد بمهرجان الفتيات.

ويسمى هذا المهرجان بـ"أشندا" في إقليم تجراي، ويسميه شعب إقليم أمهرة شمالي البلاد بـ"أشنديي، شادي، سولل"، وهو احتفال تراثي سنوي تحتفل به هذه المدن بصورة كبيرة وتحضره رئيسة البلاد سهلى ورق زودي ومسؤولون حكوميون.

كلمة "أشندا أو سولل" تعني العشب الأخضر الطويل الذي تلبسه الفتاة حول خصرها في المهرجان.