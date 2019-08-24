محمد رمضان يطير في الهواء بـ"حفلة الساحل"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا الفنان المصري محمد رمضان، حفله الغنائي الأول بالساحل الشمالي، أقصى شمال مصر، مساء الجمعة، وسط تفاعل جماهيري كبير.
وفاجأ "رمضان" جمهوره، بالطيران في الهواء، كما استخدم بعض الخدع المسرحية لجذب انتباه الحضور، الذي تفاعل مع حركاته على المسرح.
وقدم رمضان استعراضات غنائية على أغاني "مافيا" ،"الملك" ،"انساي" ،"جيشنا صعب" ،"هتولع" ،"كازانوفا " ،"سلطان" ،"فيروس" و"زلزال" و"مسا" و"أقوى كارت" ،"اللهو الخفي" و"بوم" وغيرها.
وخلال أغنية "القمر" قام رمضان بالطيران في الهواء بواسطة رافعة عملاقة علي ارتفاع ١٤ طابقا فوق المسرح الذي صممه ونفذه تامر فوزي للمرة الأولى.
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