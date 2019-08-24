"سباسكايا باشنيا".. مهرجان دولي للموسيقى العسكرية بموسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو فعاليات مهرجان "سباسكايا باشنيا" (برج سباسكايا) للموسيقى العسكرية الدولي بنسخته الـ12.

جاء ذلك بمشاركة فرق عسكرية من دول عديدة في العالم ويستمر حتى 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويعد مهرجان "برج سباسكايا" من أهم الفعاليات الثقافية في حياة العاصمة الروسية، والذي يتضمن مسيرة فرق الأوركسترات العسكرية في موكب احتفالي نحو الساحة الحمراء، مصاحبة بألحان وموسيقى وعروض الرقص والفرق الموسيقية الشعبية.