والدة المنتج مفيد الرفاعي في ذمة الله

Aug 24, 2019
توفيت صباح اليوم السبت ٢٤ آب، والدة المنتج مفيد الرفاعي.
سيصلى على جثمانها ظهر يوم الاحد ٢٥ آب في جامع الخاشقجي/ قصقص، حيث ستوارى الثرى في جبانة الشهداء.
تقبل التعازي بعد الدفن ويومي الإثنين والثلاثاء في ٢٦ و٢٧ آب في جامع الخاشقجي – قاعة محي الدين برغوت بين الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً.
أسرة موقع “الخليج 365” تتوجه بأحر التعازي من المنتج مفيد الرفاعي وعائلة الفقيدة.
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