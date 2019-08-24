الارشيف / فن ومشاهير

والدة المنتج مفيد الرفاعي في ذمة الله

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

Advertisements

Aug 24, 2019

توفيت صباح اليوم السبت ٢٤ آب، والدة المنتج مفيد الرفاعي.

Advertisements

سيصلى على جثمانها ظهر يوم الاحد ٢٥ آب في جامع الخاشقجي/ قصقص، حيث ستوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي بعد الدفن ويومي الإثنين والثلاثاء في ٢٦ و٢٧ آب في جامع الخاشقجي – قاعة محي الدين برغوت بين الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً.

أسرة موقع “الخليج 365” تتوجه بأحر التعازي من المنتج مفيد الرفاعي وعائلة الفقيدة.

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والدة المنتج مفيد الرفاعي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا