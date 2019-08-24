والدة المنتج مفيد الرفاعي في ذمة الله

توفيت صباح اليوم السبت ٢٤ آب، والدة المنتج مفيد الرفاعي.

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سيصلى على جثمانها ظهر يوم الاحد ٢٥ آب في جامع الخاشقجي/ قصقص، حيث ستوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي بعد الدفن ويومي الإثنين والثلاثاء في ٢٦ و٢٧ آب في جامع الخاشقجي – قاعة محي الدين برغوت بين الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً.

أسرة موقع “الخليج 365” تتوجه بأحر التعازي من المنتج مفيد الرفاعي وعائلة الفقيدة.