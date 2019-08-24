" زوج فهرية أفجان يعلق على زيادة وزنها " جميلة في كل الحالات

علق النجم التركي بوراك أوزوجيفيت، على زيادة وزن زوجته الممثلة فهرية أفجان، بعد إنجاب طفلهما الأول وتعرضها للكثير من الانتقادات.

وقال النجم التركي بوراك أوزوجيفيت، في تصريح تناقلته المواقع التركية: "أم رائعة وجميلة في كل الحالات".

وتعرضت النجمة التركية فهرية أفجان للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تداول صور لها بعد مرور شهور من إنجاب طفلها الأول من زوجها بوراك اوزوجيفيت.

وظهرت فهرية أفجان من خلال الصور بوجه منتفخ ووزن زائد، مما صدم جمهورها، خصوصًا أنها كانت معروفة برشاقتها وجمالها.

ورغم الهجوم الشديد على الممثلة التركية فهرية أفجان، إلا أن هناك هاشتاجا أطلقته بعض المذيعات في تركيا بعنوان فهرية جميلة، وقد حرصت على الرد عليه ووجهت الشكر لمن أطلقوه وقالت من خلال ستوري "إنستجرام": "كل أم وكل امرأة جميلة جدا".

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وبدأت سلسلة السخرية من الممثلة فهرية أفجين بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها، وكانت معظم التعليقات ساخرة من شكل الممثلة التركية الجديد والذي تغير كثيرا عما كانت عليه قبل الحمل والولادة.

وظهرت من جانب آخر حملات تدعم وتساند الفنانة فهرية أفجين، تشجعها على جرأتها للظهور بطبيعتها، ولكي تعبر عن حال جميع الأمهات في هذه الفترة، ويعبرون عن مدى المعاناة التي يمكن أن تمر بها الأم خلال فترة الحمل والولادة وما بعدها.

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