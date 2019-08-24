طليقة أحمد الفيشاوي: "أولئك الذين يدّعون أنهم آباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

علقت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على الواجبات الأبوية ورعاية الأطفال، على خلفية الأزمة المُثارة حول عدم تسديد أحمد الفيشاوي نفقة ابنته "لينا"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتبت: "رعاية الطفل في الحياة تمثل الأبوة، فالطفل بحاجة إلى أشخاص يعتمد عليهم في الأوقات الصعبة ومشاركته الأوقات الرائعة، فهذه هي الأبوة، يرمز هذا الوجود المغذي بـ"الأبوة"، سواء تم توفير هذه الرعاية من قبل الأم، أو الوالد بالتبني، أو الجدة، أو العمة، أو الأب أو الوالد الأب".

وأضافت: "إذا كان لدينا أحد الوالدين الذي كان مهملاً أو مسيئًا، فهذا يؤثر علينا مدى الحياة نحتاج أن نفهم أنه لا يوجد والد مثالي، ولن يقوم أي إنسان بعمل القرار الصحيح من أجل صحة أطفاله، لذلك أبسط الأشياء أن تكون متواجدا من أجل الطفل، لذلك لأولئك الذين يدعون أنهم آباء، هل كنت هناك لطفلك؟".

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كانت محكمة أسرة الخليفة قضت، السبت 17 أغسطس، بحبس الفنان أحمد الفيشاوي شهرًا؛ لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته "هند الحناوي"، حيث أقام شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن هند الحناوي، الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، بمتجمد نفقة ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوي.

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو جرافيك، صادر عن مكتب محاميه الخاص يعلق به على قرار حبسه شهرًا، بسبب امتناعه عن دفع النفقة المخصصة، لابنته لينا، وهاجم فيه طليقته هند الحناوي.